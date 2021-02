Morto Antonio Catricalà, l’ex sottosegretario si è suicidato a Roma (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Morto Antonio Catricalà, l’ex sottosegretario si è suicidato nella sua abitazione a Roma, in zona Parioli. Aveva 69 anni E’ scomparso questa mattina all’età di 69 anni Antonio Catricalà. l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento a Roma, in zona Parioli. Secondo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021)si ènella sua abitazione a, in zona Parioli. Aveva 69 anni E’ scomparso questa mattina all’età di 69 annialla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento a, in zona Parioli. Secondo L'articolo proviene da Inews.it.

