Morgan Bugo, un anno dopo ritornano le ruggini FOTO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sanremo 2020, il duo Morgan Bugo si separa in diretta sul palco dell'Ariston. Ora, dopo 12 mesi, riecco una nuova polemica. Morgan sgancia qualche missile nei confronti di Amadeus e di Bugo. Sono ben note le vicende che hanno riguardato l'ex leader dei Bluvertigo con il presentatore televisivo e con il suo partner al Festival L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

inviperuta : io comunque amadeus non lo perdonerò mai per aver scartato morgan ma ve lo immaginate il trash di lui e bugo dietro… - _iamk____ : RT @_imMartina: “Ma sei un tipo rancoroso?” “No no dai” #morgan #bugo #sanremo2021 - DrApocalypse : #Sanremo2021, #Morgan vs. #Bugo, il rosicamento continua: 'Baglioni bocciò la sua canzone' - midorisunset : RT @_imMartina: “Ma sei un tipo rancoroso?” “No no dai” #morgan #bugo #sanremo2021 - ione_negativo : 'Alexa metti della musica', parte una playlist su Sanremo. Seconda canzone, quella di Bugo e Morgan, inizio a ridere come una cretina. -