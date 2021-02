Montalbano perde la testa per Greta Scarano ne Il Metodo Catalanotti: sarà la puntata dell’addio? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) C’è Greta Scarano ne Il Metodo Catalanotti che pare farà perdere la testa a Montalbano. Il commissario più amato della tv sarà sul punto di mollare tutto per lui: è davvero un addio dolce-amaro al personaggio nato dalla penna di Camilleri? È quello che si chiedono tutti da ormai un bel po’ di tempo. L’aria che gira sembra proprio quella: con Il Metodo Catalanotti calerà il sipario sulle indagini del commissario Montalbano. Lo hanno lasciato intuire gli attori Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. Il produttore Carlo Degli Esposti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della puntata, non ha dato una risposta definitiva. C’è ancora molta apprensione che ha ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) C’ène Ilche pare faràre la. Il commissario più amato della tvsul punto di mollare tutto per lui: è davvero un addio dolce-amaro al personaggio nato dalla penna di Camilleri? È quello che si chiedono tutti da ormai un bel po’ di tempo. L’aria che gira sembra proprio quella: con Ilcalerà il sipario sulle indagini del commissario. Lo hanno lasciato intuire gli attori Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. Il produttore Carlo Degli Esposti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della, non ha dato una risposta definitiva. C’è ancora molta apprensione che ha ...

jfktormento : RT @opificioprugna: #Zingaretti: «Il mio #Montalbano è diverso: ora perde la testa per una molto più giovane. Sono i primi effetti di #Forz… - AlexanderLandSp : RT @LucillaMasini: Zingaretti: «Il mio Montalbano è diverso: ora perde la testa per una molto più giovane. Sono i primi effetti di Forza It… - CHELLOCE : RT @opificioprugna: #Zingaretti: «Il mio #Montalbano è diverso: ora perde la testa per una molto più giovane. Sono i primi effetti di #Forz… - macrovba : RT @opificioprugna: #Zingaretti: «Il mio #Montalbano è diverso: ora perde la testa per una molto più giovane. Sono i primi effetti di #Forz… - Giornaleditalia : Montalbano perde il controllo e cambia ne 'Il metodo Catalanotti' -