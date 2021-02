Montalbano, Greta Scarano con Zingaretti: “Gli farò perdere la testa” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Montalbano va in scena per l’ultima volta, perlomeno in televisione. Il prossimo 8 marzo, infatti, verrà trasmesso in prima visione su Raiuno “Il metodo Catalanotti”. Greta Scarano protagonista femminile. Poi solo repliche, Rai Fiction non intende – per il momento – dar vita all’ultimo libro di Andrea Camilleri “Riccardino”. Montalbano si prepara ad arrivare in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 24 febbraio 2021)va in scena per l’ultima volta, perlomeno in televisione. Il prossimo 8 marzo, infatti, verrà trasmesso in prima visione su Raiuno “Il metodo Catalanotti”.protagonista femminile. Poi solo repliche, Rai Fiction non intende – per il momento – dar vita all’ultimo libro di Andrea Camilleri “Riccardino”.si prepara ad arrivare in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

