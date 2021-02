Monica Setta: «Il televisore non funziona e Euronics mi ha detto di rivolgermi a altri». La risposta dell’azienda (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a Monica Setta, la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato su twitter l’imprevisto. Tutto è cominciato con un banale acquisto di un televisore presso la catena Euronics Italia: «Me lo montano (pagando a parte) loro tecnici e non si vede nulla», scrive la Setta su Twitter. «Torno in negozio e mi spiegano che devo rivolgermi (pagando) ad altri tecnici “privati” di cui hanno il numero che possono gentilmente fornirmi…». Insomma, la conduttrice si è sentita dire di dover fare affidamento su tecnici esterni alla catena rivenditrice di elettrodomestici da cui aveva appena acquistato un televisore per risolvere il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal. È la disavventura capitata a, la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato su twitter l’imprevisto. Tutto è cominciato con un banale acquisto di unpresso la catenaItalia: «Me lo montano (pagando a parte) loro tecnici e non si vede nulla», scrive lasu Twitter. «Torno in negozio e mi spiegano che devo(pagando) adtecnici “privati” di cui hanno il numero che possono gentilmente fornirmi…». Insomma, la conduttrice si è sentita dire di dover fare affidamento su tecnici esterni alla catena rivenditrice di elettrodomestici da cui aveva appena acquistato unper risolvere il ...

leggoit : Monica Setta denuncia: «Il televisore appena comprato da Euronics non funziona. Mi hanno detto di pagare dei tecnic… - Ifederik1 : Monica Setta su @carmelitadurso: “Solo molto legata a lei, in passato sono stata una sua ospite assidua. Abbiamo af… - lamescolanza : Monica Setta: «Trasformo l’economia in una disciplina pop» - NGooned : RT @britneymxmx: WEAKNESSES Celebrities on High Heels BBC Bimbos Jlo Britney Spears Camy G Raffaella Fico Asia Valente Valentina Fradegrad… - LoPatriz : RT @RisoStolto: Non so cosa stia succedendo al Corriere della Sera: mezza pagina su Monica Setta, nei giorni scorsi Casalino dappertutto, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Setta Monica Setta: 'Il televisore non funziona e Euronics mi ha detto di rivolgermi a altri'. La risposta dell'azienda Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a Monica Setta , la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato su twitter l'imprevisto. Tutto è cominciato con un banale acquisto di un televisore presso la catena Euronics Italia ...

Monica Setta, la denuncia su twitter: 'Il televisore comprato da Euronics non funziona' Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a Monica Setta , la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato su twitter l'imprevisto. Tutto è cominciato con un banale acquisto di un televisore presso la catena Euronics Italia ...

Monica Setta, la denuncia su twitter: «Il televisore comprato da Euronics non funziona» Il Mattino Monica Setta: «Il televisore non funziona e Euronics mi ha detto di rivolgermi a altri». La risposta dell'azienda Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a Monica Setta, la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato ...

Monica Setta, beffa per la conduttrice: lo sfogo su Twitter La denuncia di Monica Setta, beffa per la conduttrice: lo sfogo su Twitter dopo quanto le è accaduto dopo l’acquisto di una tv. Un racconto davvero incredibile quello di Monica Setta, la nota ...

Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a, la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato su twitter l'imprevisto. Tutto è cominciato con un banale acquisto di un televisore presso la catena Euronics Italia ...Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a, la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato su twitter l'imprevisto. Tutto è cominciato con un banale acquisto di un televisore presso la catena Euronics Italia ...Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a Monica Setta, la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato ...La denuncia di Monica Setta, beffa per la conduttrice: lo sfogo su Twitter dopo quanto le è accaduto dopo l’acquisto di una tv. Un racconto davvero incredibile quello di Monica Setta, la nota ...