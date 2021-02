Mondiali Qatar 2022, Amnesty International: “Il Paese indaghi sulla morte dei lavoratori migranti” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il gruppo per i diritti umani Amnesty International ha invitato il Qatar, Paese che ospiterà i Mondiali di calcio del 2022, a condurre un’indagine indipendente sulla morte dei lavoratori migranti nel Paese. Il quotidiano britannico The Guardian ha riferito che più di 6.500 lavoratori migranti provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka sono morti in Qatar da quando il Paese si è aggiudicato il diritto di ospitare la Coppa del Mondo 2022 nel 2010. L’esperta di Al del Qatar, Regina Spoettl, ha espresso il proprio punto di vista: “Il rapporto è profondamente allarmante, gli sforzi di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il gruppo per i diritti umaniha invitato ilche ospiterà idi calcio del, a condurre un’indagine indipendentedeinel. Il quotidiano britannico The Guardian ha riferito che più di 6.500provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka sono morti inda quando ilsi è aggiudicato il diritto di ospitare la Coppa del Mondonel 2010. L’esperta di Al del, Regina Spoettl, ha espresso il proprio punto di vista: “Il rapporto è profondamente allarmante, gli sforzi di ...

Corriere : Mondiali di calcio in Qatar: «Morti oltre 6500 lavoratori per costruire gli stadi» - Corriere : Mondiali di calcio in Qatar: «Morti oltre 6500 lavoratori per costruire gli stadi» - ilpost : Più di 6mila migranti sono morti in Qatar negli ultimi dieci anni - lulu28_lulu : RT @Reale_Scenari: La fonte è il @guardian. Mondiali di calcio 2022 in Qatar sono già costati la vita a 6750 lavoratori. 2 migranti (lavor… - BeppeGiulietti : RT @Reale_Scenari: La fonte è il @guardian. Mondiali di calcio 2022 in Qatar sono già costati la vita a 6750 lavoratori. 2 migranti (lavor… -