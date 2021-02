Mondiali del Qatar: mentre si costruiscono gli stadi continuano a morire i migranti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si parla di una stima di oltre 6.500 lavoratori Il modello dei Mondiali di Calcio del Qatar è stato spesso preso ad esempio per la velocità e l’efficienza nel costruire impianti e strutture che ospiteranno la rassegna nel 2022. Peccato che come si dice spesso, non sia tutto oro quel che luccica. Nelle ultime ore fa discutere una inchiesta del “Guardian” da cui emerge come siano morti circa 6500 lavoratori immigrati provenienti da paesi come India, Nepal e Bangladesh, ma anche da Pakistan, Sri Lanka, dalle Filippine. I dati sono degli ultimi 10 anni ovvero da quando il paese ha vinto la possibilità di ospitare la Coppa del Mondo. In media 12 lavoratori provenienti da questi paesi sono morti da dicembre 2010, quando per strada si festeggiava la vittoria dell’assegnazione del Mondiale. Ad esempio un lavoratore del Bangladesh, Mohammad Shahid Miah ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si parla di una stima di oltre 6.500 lavoratori Il modello deidi Calcio delè stato spesso preso ad esempio per la velocità e l’efficienza nel costruire impianti e strutture che ospiteranno la rassegna nel 2022. Peccato che come si dice spesso, non sia tutto oro quel che luccica. Nelle ultime ore fa discutere una inchiesta del “Guardian” da cui emerge come siano morti circa 6500 lavoratori immigrati provenienti da paesi come India, Nepal e Bangladesh, ma anche da Pakistan, Sri Lanka, dalle Filippine. I dati sono degli ultimi 10 anni ovvero da quando il paese ha vinto la possibilità di ospitare la Coppa del Mondo. In media 12 lavoratori provenienti da questi paesi sono morti da dicembre 2010, quando per strada si festeggiava la vittoria dell’assegnazione del Mondiale. Ad esempio un lavoratore del Bangladesh, Mohammad Shahid Miah ...

