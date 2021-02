Ministero della Transizione Ecologica: ecco tutte le competenze (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il nuovo Ministero della Transizione Ecologica erediterà le politiche del MISE. Resta, però, lontano dal SuperMinistero evocato da Grillo Il Ministero della Transizione Ecologica comincia a diventare realtà. È una delle novità introdotte dal Governo Draghi, fortemente sponsorizzata da Grillo e dai 5 Stelle. Ed è stato uno degli argomenti del pre-Consiglio dei Ministri di oggi, improntato proprio sul riordino delle attribuzioni ai Ministeri. La sigla del nuovo Ministero sarà MITE, e come sappiamo alla sua guida c’è Roberto Cingolani. Stando alle poche notizie trapelate, al Ministero della Transizione Ecologica dovrebbe ereditare le politiche ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il nuovoerediterà le politiche del MISE. Resta, però, lontano dal Superevocato da Grillo Ilcomincia a diventare realtà. È una delle novità introdotte dal Governo Draghi, fortemente sponsorizzata da Grillo e dai 5 Stelle. Ed è stato uno degli argomenti del pre-Consiglio dei Ministri di oggi, improntato proprio sul riordino delle attribuzioni ai Ministeri. La sigla del nuovosarà MITE, e come sappiamo alla sua guida c’è Roberto Cingolani. Stando alle poche notizie trapelate, aldovrebbe ereditare le politiche ...

RaiNews : Il presidente della Regione #Molise chiederà al ministero della Difesa l'intervento dell'Esercito per l'attivazione… - TgLa7 : #Vaccino: Astrazeneca a 18-65enni tranne vulnerabili. E' quanto dispone la circolare del ministero della Salute, su… - girirajsinghbjp : Caro Raul (@RahulGandhi), Non esiste un Ministero della pesca separato in Italia. Viene sotto Ministero delle Poli… - morsolin1 : L'attentato all'ambasciatore Luca Attanasio in Congo e la necessitá del Ministero della Pace, proposta al premier D… - miagmarsuren : RT @Gizmo_HH: - Perché non ci difendete Sauron? Siete al governo con lui! - Si ma noi abbiamo solo il ministero della crescita degli alber… -