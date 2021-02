Minacce e ruote squarciate a disabile | giustizia per Anna | “E’ stato come perdere di nuovo le gambe”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Afragola (Na) – “Provo grande soddisfazione pe questo epilogo. Che questa vicenda serva da monito non solo al protagonista di questa vergognosa vicenda ma anche per tutti coloro che non rispettano i diritti delle persone diversamente abili. Una ruota bucata per me equivale alla rottura del motore, anuovamente le, la gente deve capire”. Buone notizie da Afragola, nella mattinata del 24 febbraio è stata individuata la persona che aveva squarciato, nel pomeriggio di sabato 20 febbraio, i pneumatici ad, una donna diversamente abile che aveva fatto multare un’auto in sosta sullo stallo per disabili. Si tratta,comunicato in una nota ufficiale nella Polizia Municipale di Afragola, dello stesso soggetto che aveva sonel posto disabili e minacciato ...