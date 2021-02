Milleproroghe riceve via libera della Camera (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Camera ha dato il via libera al decreto Milleproroghe, con 322 voti a favore, 2 contrari e 31 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato dove è stato calendarizzato per il 25 febbraio. Fra le misure più popolari la proroga della moratoria delle trivelle, voluta dal M5S per dare tempo al governo Draghi di intervenire definitivamente, ed un ulteriore slittamento di un anno per il mercato libero dell’energia, che prenderà il via a gennaio 2023, mantenendo in vita per tutto il 2022 il mercato tutelato. Fra le altre novità introdotte anche la proroga del bonus vacanze a tutto il 2021, l’allungamento dei tempi dei Sindaci per la definizione delle aree idonee al deposito per le scorie nucleari e lo slittamento dell’anno accademico 2019-2020 al 15 giugno, per consentire agli universitari di laurearsi in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Laha dato il viaal decreto, con 322 voti a favore, 2 contrari e 31 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato dove è stato calendarizzato per il 25 febbraio. Fra le misure più popolari la prorogamoratoria delle trivelle, voluta dal M5S per dare tempo al governo Draghi di intervenire definitivamente, ed un ulteriore slittamento di un anno per il mercato libero dell’energia, che prenderà il via a gennaio 2023, mantenendo in vita per tutto il 2022 il mercato tutelato. Fra le altre novità introdotte anche la proroga del bonus vacanze a tutto il 2021, l’allungamento dei tempi dei Sindaci per la definizione delle aree idonee al deposito per le scorie nucleari e lo slittamento dell’anno accademico 2019-2020 al 15 giugno, per consentire agli universitari di laurearsi in ...

Agenzia_Ansa : Il decreto #Milleproroghe riceve l'ok del'aula di Montecitorio per poi passare all'esame del Senato #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il decreto #Milleproroghe riceve l'ok del'aula di Montecitorio per poi passare all'esame del Senato #ANSA - cicciopuz : RT @Agenzia_Ansa: Il decreto #Milleproroghe riceve l'ok del'aula di Montecitorio per poi passare all'esame del Senato #ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il decreto #Milleproroghe riceve l'ok del'aula di Montecitorio per poi passare all'esame del Senato #ANSA - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: Il decreto #Milleproroghe riceve l'ok del'aula di Montecitorio per poi passare all'esame del Senato #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Milleproroghe riceve Milleproroghe riceve via libera della Camera La Camera ha dato il via libera al decreto Milleproroghe , con 322 voti a favore, 2 contrari e 31 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato dove è stato calendarizzato per il 25 febbraio. Fra le misure più popolari la proroga della ...

Milleproroghe: blocco sfratti, rinvio mercato energia Regge, pur con qualche frizione, la nuova maggioranza alla prova del voto sul decreto Milleproroghe che riceve oggi l'ok del'aula di Montecitorio per poi passare all'esame del Senato. In una ...

Milleproroghe riceve via libera della Camera Il Messaggero Milleproroghe riceve via libera della Camera (Teleborsa) - La Camera ha dato il via libera al decreto Milleproroghe, con 322 voti a favore, 2 contrari e 31 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato dove è stato calendarizzato per il 25 febb ...

Mancano oltre 500 decreti, sconti e aiuti restano al palo La metà delle misure anti-Covid non ha chiuso l’iter. Soffrono soprattutto Economia e Giustizia. Dagli smartphone ai rubinetti: decine di bonus sono ancora in attesa dei provvedimenti attuativi ...

La Camera ha dato il via libera al decreto, con 322 voti a favore, 2 contrari e 31 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato dove è stato calendarizzato per il 25 febbraio. Fra le misure più popolari la proroga della ...Regge, pur con qualche frizione, la nuova maggioranza alla prova del voto sul decretocheoggi l'ok del'aula di Montecitorio per poi passare all'esame del Senato. In una ...(Teleborsa) - La Camera ha dato il via libera al decreto Milleproroghe, con 322 voti a favore, 2 contrari e 31 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato dove è stato calendarizzato per il 25 febb ...La metà delle misure anti-Covid non ha chiuso l’iter. Soffrono soprattutto Economia e Giustizia. Dagli smartphone ai rubinetti: decine di bonus sono ancora in attesa dei provvedimenti attuativi ...