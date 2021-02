Milano-Sanremo in bici, il “giro” dei lavoratori della cultura finisce al teatro Ariston: “Da un anno senza occupazione, chiediamo tutele” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Ultima ruota è la Milano-Sanremo per la cultura: una sfida su due ruote che ha preso il via da piazza XXIV maggio per arrivare il primo marzo al teatro Ariston, a ridosso dell’inizio del Festival della canzone italiana. A un anno esatto dalla chiusura di teatri, cinema, musei e centri culturali a causa della pandemia perché considerati luoghi non sicuri. Il gruppo de L’Ultima ruota conta 12 persone in bicicletta fra musicisti, attori, giornalisti, tecnici, macchinisti. Si pedala per sottolineare che un intero settore è stato gettato nell’ombra e lasciato nell’incertezza e per “dare voce a tutti i lavoratori della cultura”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Ultima ruota è laper la: una sfida su due ruote che ha preso il via da piazza XXIV maggio per arrivare il primo marzo al, a ridosso dell’inizio del Festivalcanzone italiana. A unesatto dalla chiusura di teatri, cinema, musei e centrili a causapandemia perché considerati luoghi non sicuri. Il gruppo de L’Ultima ruota conta 12 persone incletta fra musicisti, attori, giornalisti, tecnici, macchinisti. Si pedala per sottolineare che un intero settore è stato gettato nell’ombra e lasciato nell’incertezza e per “dare voce a tutti i”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

