Milano Fashion Week | Morfosis FW 2021 2022 “Le mode passano | il bello resta” ESCLUSIVA

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Prende il via ladonnaancora in digitale a causa delle restrizioni covid-19. Le maison mostrano le loro collezioni attraverso le piattaforme dedicate, sui loro siti istituzionali e sui i propri canali social. Fra le presentazioni nel calendario della giornata del 24 febbraiotroviamo il branddella talentuosa designer Alessandra Cappiello. La maison presenta la collezione del prossimo autunno/invernopresso lo show-room milanese di Livia Gregoretti e dal 25 febbraio al White Showsempre in versione digitale.FWè un elogio al potere delle interrelazioni umane e della bellezza che viene dalla nostra eredità, ...

di Michele Ciavarella 24 febbraio 2021Riflettori puntati su Alberta Ferretti, Fendi e N.21, da guardare sulla piattaformaDigitalWeek , una dopo l'altra. In tempi pre covid questo si sarebbe tradotto in: traffico, pioggia ...Per la prima volta un materiale naturalmente green, impiegato per realizzare suole per le calzature, diventa un tessuto non tessuto da cui nascono abiti e accessori.L’annuncio poche ore fa da parte del presidente di Cnmi Carlo Capasa ospite dell’imprenditore re del cashmere Brunello Cucinelli nel borgo medievale dove da sempre ha sede l’azienda umbra che è da ...