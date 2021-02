Milano Fashion Week: Missoni tra le prime maison a sfilare (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si è aperta la Milano Fashion Week con le nuove collezioni. Tra i primi a svelare le proprie creazioni la maison Missoni La Milano Fashion Week si è aperta con l’omaggio al compianto Beppe Modenese è entrata nel vivo delle sfilate. Oggi sono in programma 12 eventi, di cui uno solo live, quello di Del Core. Tra i primi a sfilare c’è stato lo storico marchio Missoni. Missoni ha presentato la sua nuova collezione donna. Attraverso una sfilata digitale, Missoni ha svelato la collezione creata durante un intero anno, con un video musicale che, catturando lo spirito più giovane, dinamico e urbano del marchio, trascende il concetto di tempo e spazio, rimanendo eternamente rilevante. Dalle ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si è aperta lacon le nuove collezioni. Tra i primi a svelare le proprie creazioni laLasi è aperta con l’omaggio al compianto Beppe Modenese è entrata nel vivo delle sfilate. Oggi sono in programma 12 eventi, di cui uno solo live, quello di Del Core. Tra i primi ac’è stato lo storico marchioha presentato la sua nuova collezione donna. Attraverso una sfilata digitale,ha svelato la collezione creata durante un intero anno, con un video musicale che, catturando lo spirito più giovane, dinamico e urbano del marchio, trascende il concetto di tempo e spazio, rimanendo eternamente rilevante. Dalle ...

