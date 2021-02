Milan-Stella Rossa, Stankovic carica i suoi: “Andiamo a Milano per giocarsi il passaggio del turno” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Sono orgogliosissimo di tornare a Milano”. Queste le parole dell‘allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic, alla vigilia del match contro il Milan valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si ripartirà dal 2-2 dell’andata: “Se mi avessero prospettato uno scenario simile un anno fa, non ci avrei mai creduto – ha proseguito l’ex giocatore di Inter e Lazio ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ – e invece eccoci qua, a giocarci il passaggio del turno in Europa dopo aver vinto il campionato sulla panchina della società in cui sono cresciuto. Sono felice e orgoglioso di ciò che stiamo facendo”. Un pensiero anche sull’Inter di Antonio Conte che domenica scorsa ha battuto nettamente il Milan per 3-0 portandosi a +4 sui cugini ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Sono orgogliosissimo di tornare ao”. Queste le parole dell‘allenatore della, Dejan, alla vigilia del match contro ilvalevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si ripartirà dal 2-2 dell’andata: “Se mi avessero prospettato uno scenario simile un anno fa, non ci avrei mai creduto – ha proseguito l’ex giocatore di Inter e Lazio ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ – e invece eccoci qua, a giocarci ildelin Europa dopo aver vinto il campionato sulla panchina della società in cui sono cresciuto. Sono felice e orgoglioso di ciò che stiamo facendo”. Un pensiero anche sull’Inter di Antonio Conte che domenica scorsa ha battuto nettamente ilper 3-0 portandosi a +4 sui cugini ...

