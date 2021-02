Milan-Stella Rossa, Leao: “Vogliamo mostrare il nostro valore” | News (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Durante la conferenza stampa pre Milan-Stella Rossa, Rafael Leao ha parlato dell'entusiasmo della prima metà di stagione e di come sta la squadra adesso Milan-Stella Rossa, Leao: “Vogliamo mostrare il nostro valore” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Durante la conferenza stampa pre, Rafaelha parlato dell'entusiasmo della prima metà di stagione e di come sta la squadra adesso: “ilPianeta

acmilan : ?? Extra, extra ?? Our latest stats in the #UEL ?? - sportli26181512 : Leao a Sky: 'Vogliamo far vedere a tutti quello che possiamo fare': Rafael Leao, intervistato da Sky Sport alla vig… - gb46290720 : RT @PianetaMilan: #MilanStellaRossa, @RafaeLeao7 : 'Vogliamo mostrare il nostro valore' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan #EuropaLeague @… - PianetaMilan : #MilanStellaRossa, @RafaeLeao7 : 'Vogliamo mostrare il nostro valore' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan… - cmdotcom : #Milan, verso la Stella Rossa: chance per #Leao, riposa #Ibra. #Tomori e #Meite nelle prove di formazione… -