Milan-Stella Rossa, Leao: “Vogliamo far vedere a tutti cosa sappiamo fare” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' alla vigilia del match di Europa League contro la Stella Rossa Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rafael, attaccante del, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' alla vigilia del match di Europa League contro laPianeta

acmilan : ?? Extra, extra ?? Our latest stats in the #UEL ?? - MilanNewsit : Milan-Stella Rossa, la situazione disciplinare: Donnarumma e Romagnoli in diffida - MilanPress_it : Stefano Pioli a Sky Sport alla vigilia di Milan-Stella Rossa ?? - PianetaMilan : #MilanStellaRossa, @RafaeLeao7: 'Vogliamo far vedere a tutti cosa sappiamo fare' - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - gianmatteo77 : RT @marco_rogerio_: Juve che perde col Porto, Inter 4^ nel girone, Milan che pareggia con la Stella Rossa, Napoli 2a0 con Granda... Laz… -