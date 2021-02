Milan Stella Rossa, i convocati di Stankovic per il ritorno di Europa League (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dejan Stankovic ha diramato la lista dei convocati in vista di Milan-Stella Rossa Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha reso nota la lista dei convocati in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Milan. Milan Borjan, Zoran Popovi?, Marko ?opi?, Milan Gaji?, Marko Gobelji?, Miloš Degenek, Radovan Pankov, Seku Sanogo, Njegos Petrovi?, Veljko Nikoli?, Mirko Ivani?, Gélor Kanga, Filippo Falco, Aleksandar Katai, El Fardu Ben Nabouhane, Željko Gavri?, Slavoljub Srni?, Diego Falcinelli, Milan Pavkov, Aleksa Vukanovi? e Nikola Krstovi?. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dejanha diramato la lista deiin vista diDejan, allenatore della, ha reso nota la lista deiin vista deldei sedicesimi di finale dicontro ilBorjan, Zoran Popovi?, Marko ?opi?,Gaji?, Marko Gobelji?, Miloš Degenek, Radovan Pankov, Seku Sanogo, Njegos Petrovi?, Veljko Nikoli?, Mirko Ivani?, Gélor Kanga, Filippo Falco, Aleksandar Katai, El Fardu Ben Nabouhane, Željko Gavri?, Slavoljub Srni?, Diego Falcinelli,Pavkov, Aleksa Vukanovi? e Nikola Krstovi?. Leggi su Calcionews24.com

