Milan-Stella Rossa domani in chiaro in tv? Data, orario e diretta streaming sedicesimi Europa League (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Milan affronterà la Stella Rossa nel match valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021. I rossoneri, dopo la pesante batosta rimediata dall’Inter nel derby, vogliono reagire e puntano a passare il turno. La situazione di partenza è il 2-2 dell’anData, un risultato che sorride agli uomini di Pioli. Il Milan potrà infatti accedere agli ottavi di finale anche in caso di pareggio, mentre i serbi sono chiamati a vincere. Sicuramente ci sono tutti i presupposti per un match avvincente. La partita andrà in scena domani giovedì 25 febbraio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, in streaming su SkyGo e NowTV e in chiaro su TV8. Sportface.it, inoltre, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilaffronterà lanel match valevole per il ritorno deidi2020/2021. I rossoneri, dopo la pesante batosta rimediata dall’Inter nel derby, vogliono reagire e puntano a passare il turno. La situazione di partenza è il 2-2 dell’an, un risultato che sorride agli uomini di Pioli. Ilpotrà infatti accedere agli ottavi di finale anche in caso di pareggio, mentre i serbi sono chiamati a vincere. Sicuramente ci sono tutti i presupposti per un match avvincente. La partita andrà in scenagiovedì 25 febbraio alle ore 21:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport, insu SkyGo e NowTV e insu TV8. Sportface.it, inoltre, ...

