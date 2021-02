Milan, nuovo incontro con l’agente di Calhanoglu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, è a Casa Milan per l’annunciato incontro con i dirigenti rossoneri. Si parlerà nuovamente del rinnovo del trequartista turco in scadenza a giugno. Il Milan offre una cifra non troppo lontana dai quattro milioni a stagione, la richiesta è leggermente più alta. E proprio per questo il club rossonero ha convocato Stipic in modo da trovare la soluzione migliore per avvicinarsi alla fumata bianca. Foto: Twitter uff. Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gordon Stipic, agente di Hakan, è a Casaper l’annunciatocon i dirigenti rossoneri. Si parlerà nuovamente del rinnovo del trequartista turco in scadenza a giugno. Iloffre una cifra non troppo lontana dai quattro milioni a stagione, la richiesta è leggermente più alta. E proprio per questo il club rossonero ha convocato Stipic in modo da trovare la soluzione migliore per avvicinarsi alla fumata bianca. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Milan nuovo Champions League: Musiala, il Bayern e l'ennesima lezione dei tedeschi all'Italia Southampton, Chelsea e poi, causa Brexit, di nuovo in Germania . Torna nella terra natìa e il ...come Zlatan Ibrahimovic Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini sono ancora oggi nuclei fondanti di Milan e ...

Calciomercato Milan, nuovo centravanti in estate: scelta fatta DirettaGoal Inter, Marotta pesca in Bundesliga: nome nuovo per il post Handanovic In casa Inter continua la ricerca dell'erede di Handanovic, protagonista nell'ultimo derby della Madonnina. Il sostituto potrebbe arrivare dalla Bundesliga ...

Milan, lo riscatti Tomori? Costa tanto, ma quell’intreccio con Romagnoli… Milan, lo riscatti Tomori? Costa tanto, ma quell’intreccio con Romagnoli… Il migliore dei rinforzi rossoneri di gennaio ha già un prezzo fissato: a Pioli piace, è giovane, può essere un mattone del nu ...

