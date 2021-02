Migranti, Onu: “Naufragio nel Mediterraneo, almeno 41 i dispersi” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Responsabili dell’Alto commissariato dell‘Onu per i rifugiati (Unhcr), presenti a Porto Empedocle, in Sicilia, in attesa dello sbarco dalla nave mercantile Vos Triton di 77 migranti e rifugiati, hanno raccolto testimonianze accurate circa il naufragio avvenuto sabato nel Mediterraneo Centrale che confermano come almeno 41 persone sarebbero annegate e sono ora disperse. Lo ha riferito l’organizzazione in una nota. Nel comunicato si legge ancora: “Centoventi persone si trovavano su un gommone partito dalla Libia giovedì 18 febbraio, fra le quali sei donne, di cui una in stato di gravidanza, e quattro bambini. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Responsabili dell’Alto commissariato dell‘Onu per i rifugiati (Unhcr), presenti a Porto Empedocle, in Sicilia, in attesa dello sbarco dalla nave mercantile Vos Triton di 77 migranti e rifugiati, hanno raccolto testimonianze accurate circa il naufragio avvenuto sabato nel Mediterraneo Centrale che confermano come almeno 41 persone sarebbero annegate e sono ora disperse. Lo ha riferito l’organizzazione in una nota. Nel comunicato si legge ancora: “Centoventi persone si trovavano su un gommone partito dalla Libia giovedì 18 febbraio, fra le quali sei donne, di cui una in stato di gravidanza, e quattro bambini.

