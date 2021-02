Michele Bravi ha avuto la sua rivincita | duetterà al fianco di Arisa

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo esser stato scartato dalla gara,approderà al Festival aldi. Ecco il brano che andrà ad interpretare Ecco l’artista che mancava al festival:. Sì, esatto, avete letto bene.sarà al Festival di Sanremo aldi una sua grande amica e artista:. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell’artista che, oltre ad aver postato alcune foto in compagnia della cantante, ha aggiunto una breve didascalia: “Ci sarò anche io sul palco di Sanremo quest’anno. Nella terza serata del Festival duetterò insieme alla voce della mia amica. Insieme omaggeremo Pino Daniele e la sua “Quando”, entrando in punta di piedi in ...

La sera di giovedì 4 marzo la cantante interpreterà, in duetto con, uno dei brani più belli e struggenti di Pino Daniele : "Quando" . "Quando" è stata pubblicata dal compianto artista ...... presentata dai consiglieri Paola Fioroni ePastorelli (Lega). Illustrando l'atto ispettivo ... sia esso in Umbria, se saremo statia promuovere il Brand Umbria, sia esso verso Roma, ...MUSICA Arisa duetterà con Michele Bravi sulle note di “Quando” di Pino Daniele nella serata di giovedì 4 marzo all'Ariston. Nella terza serata del Festival di Sanremo, l’artista ha scelto di omaggiare ...Ancora una volta assisteremo al binomio Arisa Sanremo. E stavolta lei canterà per un motivo più profondo che mai, anche in duetto ...