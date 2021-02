“Mi ha lasciato segni indelebili..” La confessione del famoso costumista che ha lasciato impietrita Barbara D’Urso. Di chi si parla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In occasione della puntata di martedì 23 febbraio di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha ospitato Giovanni Ciacci, il quale ha rilasciato dichiarazioni piuttosto forti sul proprio stato di salute. Problemi di salute per Giovanni Ciacci Il costumista ha letteralmente spiazzato la padrona di casa e il pubblico parlando delle sue condizioni fisiche che, al momento, appaiono tutt’altro che buone. Ciacci infatti, si è visto costretto a fare i conti con alcune problematiche molto serie. “Il Covid mi ha lasciato segni indelebili…” Qualche tempo fa, il popolare costumista aveva raccontato di essere stato colpito dal Coronavirus e di essere rimasto positivo per lungo tempo; purtroppo, ad oggi, le ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In occasione della puntata di martedì 23 febbraio di Pomeriggio 5,ha ospitato Giovanni Ciacci, il quale ha ridichiarazioni piuttosto forti sul proprio stato di salute. Problemi di salute per Giovanni Ciacci Ilha letteralmente spiazzato la padrona di casa e il pubblicondo delle sue condizioni fisiche che, al momento, appaiono tutt’altro che buone. Ciacci infatti, si è visto costretto a fare i conti con alcune problematiche molto serie. “Il Covid mi ha…” Qualche tempo fa, il popolareaveva raccontato di essere stato colpito dal Coronavirus e di essere rimasto positivo per lungo tempo; purtroppo, ad oggi, le ...

DonnaGlamour : Giovanni Ciacci escluso dall’Isola dei Famosi: “Il Covid ha lasciato segni indelebili” - SerieTvserie : Giovanni Ciacci non sarà all’Isola dei Famosi 2021: “Il Covid mi ha lasciato segni indelebili” (video) - SuorDanielaS : Affinché non andiamo alla ricerca di segni, del sensazionale, di emozioni forti per credere, ma comprendiamo che il… - Sofi_mancii : Ho lasciato troppi segni Sulla pelle già strappata Non c'è niente che si insegni prima che non l'hai provata - manulamanuz57 : RT @pomeriggio5: Ospite a #Pomeriggio5 l'opinionista spiega perché non potrà partecipare a L'Isola dei Famosi -