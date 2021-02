Meteo | super caldo in arrivo Ma da domenica già cambia tutto 

Leggi su inews24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), continua l’ondata di calore in Italia e andrà oltre l’immaginazione. Ma è subito previsto un nuovo ribaltone. Sprazzi di primavera in Italia, ma ci sono cattive notizie: la bellissima sensazione assaporata in questi giorni sta già per svanire. Daprossima, infatti, tornerà a palesarsi il freddo con l’aria dai Balcani che comporterà un L'articolo proviene da Inews.it.