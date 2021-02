Meteo Roma del 24-02-2021 ore 19:15 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Meteo Enel ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord fermata stabile con qualche foschia al mattino sulla pianura padana o cieli sereni altrove al pomeriggio Ampi spazi di sereno su tutte le regioni settentrionali in serata ti rinnovano condizioni di stabilità foschia e nebbia informazione nella notte i medesimi settori al centro nomi bassi i suoi settori costieri tirrenici al mattino e Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio non sono previste grosse variazioni nelle ore notturne possibili foschia anche sulle zone più BMW Umbria e Lazio ma in un contesto generalmente stabile condizioni Meteo stabili al Meridione con Cieli in prevalenza sereni e qualche addensamento sui settori orientali della Sardegna al mattino o al pomeriggio non si verificheranno sostanziali cambiamenti serata nubi basse in estensione sulle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Enel ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord fermata stabile con qualche foschia al mattino sulla pianura padana o cieli sereni altrove al pomeriggio Ampi spazi di sereno su tutte le regioni settentrionali in serata ti rinnovano condizioni di stabilità foschia e nebbia informazione nella notte i medesimi settori al centro nomi bassi i suoi settori costieri tirrenici al mattino e Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio non sono previste grosse variazioni nelle ore notturne possibili foschia anche sulle zone più BMW Umbria e Lazio ma in un contesto generalmente stabile condizionistabili al Meridione con Cieli in prevalenza sereni e qualche addensamento sui settori orientali della Sardegna al mattino o al pomeriggio non si verificheranno sostanziali cambiamenti serata nubi basse in estensione sulle ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 24-02-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 19h | Meteo attuale Vento: 1.1 km/h OSO Raffica: 5.4 km/h Temperatura: 5.6 °C Umidità: 64 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 18h | Meteo attuale Vento: 0.7 km/h N Raffica: 1.8 km/h Temperatura: 6.2 °C Umidità: 63 % Pr… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 17h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 6.1 °C Umidità: 66 % Pressio… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 16h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 1.8 km/h Temperatura: 7.6 °C Umidità: 60 % Pressio… -