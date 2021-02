Meteo | le previsioni di giovedì 25 febbraio e del weekend VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fino a venerdì tutta l’Italia sarà interessata da un imponente anticiclone alimentato da correnti nord africane. Ci attendono quindi condizioni di tempo stabile e temperature in ulteriore aumento. Il Nord sarà parzialmente penalizzato a causa di ostinate nebbie o foschie in pianura. Le giornate più miti sarannoe venerdì con punte di 22-23 gradi in Trentino ma anche 20 gradi a Milano, Torino, Bologna. Caldo anche in montagna. L'atmosfera mite non risparmierà il Centro Sud: anche qui sono attesi valori superiori ai 20 gradi in Toscana, Sicilia e Sardegna. Questa situazione sarà minacciata solo nella seconda parte delcon l’arrivo di aria più fresca proveniente dai Balcani.Leal NordGiornata di sole con locali foschie o nebbie al primo mattino pin pianura ma in rapido dissolvimento nel corso del giorno. ...