METEO Italia. Super anticiclone con caldo eccessivo, ma dal weekend cambia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) METEO SINO AL 3 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il METEO stabile sta dominando questa parte finale di febbraio e dell’inverno. Un anomalo anticiclone caldo ha occupato non solo il Mediterraneo, ma anche gran parte d’Europa portando un assaggio di clima pienamente primaverile. L’area di alta pressione è supportata da correnti d’origine nord-africana che determinano un clima dal sapore primaverile. Il tepore diurno si percepisce appieno, con valori ovunque Superiori alla media. Ci troviamo nella fase apicale di questo dominio di alta pressione, che farà ulteriormente salire le temperature in questa parte centrale della settimana. Il caldo anomalo sta interessando più direttamente le medie latitudini europee, con valori termici eccessivi addirittura da tarda primavera. Il ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021)SINO AL 3 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Ilstabile sta dominando questa parte finale di febbraio e dell’inverno. Un anomaloha occupato non solo il Mediterraneo, ma anche gran parte d’Europa portando un assaggio di clima pienamente primaverile. L’area di alta pressione è supportata da correnti d’origine nord-africana che determinano un clima dal sapore primaverile. Il tepore diurno si percepisce appieno, con valori ovunqueiori alla media. Ci troviamo nella fase apicale di questo dominio di alta pressione, che farà ulteriormente salire le temperature in questa parte centrale della settimana. Ilanomalo sta interessando più direttamente le medie latitudini europee, con valori termici eccessivi addirittura da tarda primavera. Il ...

