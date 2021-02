Meteo Italia al 10 marzo, tutte le novità d’inizio Primavera (Di mercoledì 24 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI L’Alta Pressione, in questo momento, è in pieno controllo della situazione e come ben sappiamo stiamo registrando un rialzo delle temperature massime dovuto evidentemente all’apporto di aria assai mite di matrice subtropicale. Le ultime elaborazioni dei modelli matematici di previsione ci dicono che la struttura anticiclonica dovrebbe durare per gran parte della settimana e non solo, a quanto pare potrebbe accompagnarci ai primi di marzo e quindi segnare decisamente anche l’inizio della Primavera Meteorologica. Va detto che s’intravede qualche insidia legata a un piccolo vortice d’aria fredda in quota – goccia fredda – tra le giornate di domenica e lunedì. Dovremo capire se avrà la forza di destabilizzare la struttura, opzione che al momento non è da escludere ma che è vista ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI L’Alta Pressione, in questo momento, è in pieno controllo della situazione e come ben sappiamo stiamo registrando un rialzo delle temperature massime dovuto evidentemente all’apporto di aria assai mite di matrice subtropicale. Le ultime elaborazioni dei modelli matematici di previsione ci dicono che la struttura anticiclonica dovrebbe durare per gran parte della settimana e non solo, a quanto pare potrebbe accompagnarci ai primi die quindi segnare decisamente anche l’inizio dellarologica. Va detto che s’intravede qualche insidia legata a un piccolo vortice d’aria fredda in quota – goccia fredda – tra le giornate di domenica e lunedì. Dovremo capire se avrà la forza di destabilizzare la struttura, opzione che al momento non è da escludere ma che è vista ...

