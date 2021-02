Medici di base morti per covid | la storia di Mario Avano e il gesto dei figli VIDEO

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono 328 al momento icombattendo in trincea contro il. Di questi 121 eranodi famiglia a cui però non viene riconosciuto l’infortunio sul lavoro. ‘Le Iene’ hanno incontrato i loro familiari che ora hanno avviato una petizione per chiedere giustizia. Tra questi, ladi, 66 anni, medico didel popolare quartiere di Barra, merita di essere raccontata. Il dottorè venuto a mancare il 20 dicembre dopo aver contratto il, prima di morire aveva scritto una lettera, mai inviata ma trovata nel cassetto dei ricordi, daiGennaro e Laura: “Sono un medico dina generale che dal 24/10/2020 si è ...

disi stanno attrezzando per iniziare a vaccinare i loro pazienti. Le somministrazioni potrebbero iniziare alla fine di questa settimana o della prossima. Nel frattempo, la Regione ha ...'Gentilissimo, facendo seguito alle precedenti inviate e a seguito del siglato protocollo d'intesa nazionale tradi, governo e regioni per inquadrare le modalità di partecipazione dei ...Sono 328 al momento i medici morti combattendo in trincea contro il Covid. Di questi 121 erano medici di famiglia a cui però non viene riconosciuto l’infortunio sul lavoro. ‘Le Iene’ hanno incontrato ...Una fiala su quattro resta nei freezer delle regioni. Il nostro Paese superato da Francia, Germania, Spagna e Repubblica Ceca ...