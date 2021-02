Mediaset alla finestra sui diritti tv della Serie A (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anche Mediaset potrebbe rientrare nella partita per i diritti tv della Serie A. La Lega sta valutando l’ipotesi di poter rimettere sul mercato uno dei pacchetti per la trasmissione delle gare del campionato nel triennio 2021/24, con la possibilità quindi di nuove offerte in arrivo. Nel dettaglio, il pacchetto in questione è quello relativo alla L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anchepotrebbe rientrare nella partita per itvA. La Lega sta valutando l’ipotesi di poter rimettere sul mercato uno dei pacchetti per la trasmissione delle gare del campionato nel triennio 2021/24, con la possibilità quindi di nuove offerte in arrivo. Nel dettaglio, il pacchetto in questione è quello relativoL'articolo

MediasetTgcom24 : Usa, Biden: 'La Russia minaccia, si rischia il ritorno alla Guerra Fredda' #Usa - MediasetTgcom24 : Marte, arriva il rover della Nasa alla ricerca della vita #Mars2020 - Silvia67230752 : RT @Luna1992m: Un'azienda come Mediaset non sa come bloccare i voti esteri. ?????? Siamo alla frutta #tzvip - onvlysofi : RT @Luna1992m: Un'azienda come Mediaset non sa come bloccare i voti esteri. ?????? Siamo alla frutta #tzvip - _gjuls_ : RT @Luna1992m: Un'azienda come Mediaset non sa come bloccare i voti esteri. ?????? Siamo alla frutta #tzvip -