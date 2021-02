Mecenati per l’arte al fianco di Zuchtriegel: Tutti sostengano Pompei (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “La polemica sulla nomina dell’archeologo italo-tedesco Gabriel Zuchtriegel, come nuovo direttore del Parco archeologico di Pompei va subito fermata”. Ad affermarlo è Roberto Dante Cogliandro, presidente dell’associazione Macs (Mecenati per l’arte il cinema e lo sport). “L’archeologo – continuaa Cogliandro – ha mostrato già le sue capacità di studioso e ricercatore serio a Paestum e Velia e la questione appare più una disputa generazionale che non una vera critica costruttiva. Vediamolo all’opera in ogni caso prima di criticare la sua attività. Vorremmo vedere i ricercatori più anziani al suo fianco per sostenerlo in un lavoro che nei prossimi anni si prospetta affascinante e durissimo al contempo per le enormi possibilità scientifiche che offre il Parco di Pompei. Noi riteniamo di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “La polemica sulla nomina dell’archeologo italo-tedesco Gabriel, come nuovo direttore del Parco archeologico diva subito fermata”. Ad affermarlo è Roberto Dante Cogliandro, presidente dell’associazione Macs (peril cinema e lo sport). “L’archeologo – continuaa Cogliandro – ha mostrato già le sue capacità di studioso e ricercatore serio a Paestum e Velia e la questione appare più una disputa generazionale che non una vera critica costruttiva. Vediamolo all’opera in ogni caso prima di criticare la sua attività. Vorremmo vedere i ricercatori più anziani al suoper sostenerlo in un lavoro che nei prossimi anni si prospetta affascinante e durissimo al contempo per le enormi possibilità scientifiche che offre il Parco di. Noi riteniamo di ...

battaglia_persa : RT @Lorenzodalbergo: Spelacchio, parchi e fontane, il Campidoglio a caccia di mecenati: le tariffe per gli sponsor che vogliono tornare a f… - Lorenzodalbergo : Spelacchio, parchi e fontane, il Campidoglio a caccia di mecenati: le tariffe per gli sponsor che vogliono tornare… - solospettacolo : Mecenati per i giovani musicisti, la sfida di Valentina - RilkeRainer : RT @repubblica: Spelacchio, parchi e fontane, il Campidoglio a caccia di mecenati: Approvata in giunta una lista di interventi per i quali… - MioTaxiOra : Mecenati per i giovani musicisti, la sfida di Valentina -

Ultime Notizie dalla rete : Mecenati per Marta Marzotto, i 90 anni de 'La Musa Inquieta' ... come Marta era, così com'era inquieta; sono le 'due Marta' a cui ho pensato per il film, la Marta ... frammenti di memoria con frammenti d'arte, insieme ai paesaggi; il film spero attiri altri mecenati ...

100 anni fa Man Ray realizzava la prima rayografia ... fondò insieme a lui e ai mecenati Katherine Dreier e Walter Arensberg la Society of Indipendent Artists. Avido sperimentatore, procedeva per tentativi con nuovi stili di sculture e avanguardistici ...

Mecenati per i giovani musicisti, la sfida di Valentina Agenzia ANSA Mecenati per l’arte al fianco di Zuchtriegel: Tutti sostengano Pompei “La polemica sulla nomina dell’archeologo italo-tedesco Gabriel Zuchtriegel, come nuovo direttore del Parco archeologico di Pompei va subito fermata”. Ad affermarlo è Roberto Dante Cogliandro, preside ...

Napoli rinascimentale Anche Napoli ebbe il suo Rinasci­mento, non così splendido e magnifico, forse, come sbocciò e fiorì in tante al­tre città d’Italia, perché a Napoli man­carono i grandi tiranni mecenati dell’ar­te, del ...

... come Marta era, così com'era inquieta; sono le 'due Marta' a cui ho pensatoil film, la Marta ... frammenti di memoria con frammenti d'arte, insieme ai paesaggi; il film spero attiri altri...... fondò insieme a lui e aiKatherine Dreier e Walter Arensberg la Society of Indipendent Artists. Avido sperimentatore, procedevatentativi con nuovi stili di sculture e avanguardistici ...“La polemica sulla nomina dell’archeologo italo-tedesco Gabriel Zuchtriegel, come nuovo direttore del Parco archeologico di Pompei va subito fermata”. Ad affermarlo è Roberto Dante Cogliandro, preside ...Anche Napoli ebbe il suo Rinasci­mento, non così splendido e magnifico, forse, come sbocciò e fiorì in tante al­tre città d’Italia, perché a Napoli man­carono i grandi tiranni mecenati dell’ar­te, del ...