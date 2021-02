Maxi indagine sui rider, enormi violazioni: pesantissime ammende per le società. Imposte 60.000 assunzioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una Maxi indagine che ha permesso di scoprire dettagli ancora più pesanti sull’attività dei rider a Milano. Tutto è partito dopo quanto accaduto durante il lockdown, quando i rider hanno ricoperto un ruolo fondamentale, ovvero la consegna del cibo a tantissime persone e la garanzia di sopravvivenza per una lunga serie di attività. Proprio durante quel periodo si sono però verificati alcuni infortuni stradali, che hanno portato all’avvio di questa indagine. Ne è venuto fuori un sistema fatto di numerose violazioni di norme riguardanti la salute e la sicurezza del lavoro da parte delle principali società che operano in questo settore, ovvero Just Eat, Uber Eats, Glovo e Deliveroo. L’indagine ha riguardato sei datori di lavoro di queste ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Unache ha permesso di scoprire dettagli ancora più pesanti sull’attività deia Milano. Tutto è partito dopo quanto accaduto durante il lockdown, quando ihanno ricoperto un ruolo fondamentale, ovvero la consegna del cibo a tantissime persone e la garanzia di sopravvivenza per una lunga serie di attività. Proprio durante quel periodo si sono però verificati alcuni infortuni stradali, che hanno portato all’avvio di questa. Ne è venuto fuori un sistema fatto di numerosedi norme riguardanti la salute e la sicurezza del lavoro da parte delle principaliche operano in questo settore, ovvero Just Eat, Uber Eats, Glovo e Deliveroo. L’ha riguardato sei datori di lavoro di queste ...

