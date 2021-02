Maturità 2021 | agli alunni che mi chiederanno cosa portare risponderò | ‘Da bere’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Che sollievo, dopo tante polemiche, avere finalmente delle risposte. Risposte certe, chiare, nel segno di chi osa rompere con il passato e guardare alle sfide del futuro con competenza e coraggio. Finalmente sappiamo come sarà l’esame di, lo attendevamo con la stessa ansia che si riserva ai Dpcm. Leggo titoli rassicuranti. “Non sarà come lo scorso anno”. Lo scorso anno l’emergenza aveva costretto a un semplice orale in presenza, incominciando con una tesina esposta dal candidato. Quest’anno invece “l’esame sarà un solo orale in presenza”. Ah, ma quindi come l’anno scors… no! E’ diverso! Non c’è più l’emergenza, ci abbiamo pensato. E poi quest’anno si può bocciare. Ah. Ecco, giusto. Lo scorso anno non si poteva mica, c’era l’emergenza, verso marzo avevano fatto che dire “comunque ragazzi tutti promossi, eh”. Poi si arrabbiano tutti a sentir parlare di tempo ...