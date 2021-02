SecolodItalia1 : Mascherine, Meloni: «Sconcertante Benotti. Da chi è partita la soffiata da Palazzo Chigi? - ElisabettaSamm1 : @matteosalvinimi Matteo basta distanza prudenza sicurezza e mascherine,ora ne sei responsabile..... la Meloni ti su… - RosellaLara19 : RT @Manto004: È il turno di Salvini mi pare! Meloni c'era settimana scorsa! Poi Iva Zanicchi, DONAAAAAATO,virologo a caso, DONATOOOOO,servi… - Manto004 : È il turno di Salvini mi pare! Meloni c'era settimana scorsa! Poi Iva Zanicchi, DONAAAAAATO,virologo a caso, DONATO… - LuciusV72261299 : RT @marielSiviglia: @CinziaFufy74 @paola_chiarore Cioè a livello nazionale Giorgia Meloni chiede un passo indietro delle politiche suicide… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine Meloni

Il Secolo d'Italia

...alla provvigione milionaria ottenuta dai produttori cinesi di una maxi - commessa di, ... Spazio poi alla politica e al nuovo governo Draghi con Giorgiae la capogruppo di Forza Italia ......alla provvigione milionaria ottenuta dai produttori cinesi per una maxi commessa di, ... Nel corso della puntata, spazio alla politica e al nuovo Governo Draghi con Giorgiae la ...Matteo Salvini va in tv e licenzia Arcuri. Subito dopo non lesina garbati attacchi all'alleata Giorgia Meloni alla cui scelta ...Attacco in Congo, uccisi l'ambasciatore e un carabiniere - Parla Giorgia Meloni. Intervista a Giorgia Meloni. Tutti pazzi per Mario Draghi ...