Marta Marzotto | 90 anni nasceva l’intramontabile regina dei salotti

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stilista, influencer ante-litteram, musa di pittori e politici,della mondanità.90fa nella grigia provincia di Reggio Emilia, presto lasciata (ma mai dimenticata) per lanciarsi in una vita orgogliosamente fuori dagli schemi al massima della libertà., Guttuso, la moda e iguarda le foto Morta cinquefa dopo una breve malattia, la sua eredità è ancora fortissima. Non solo come personaggio ...