Marino: “Ci sarebbe tanto da dire su come siamo arrivati fin qui. Vogliamo emozionare una città che ha sofferto” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pochi minuti prima del match contro il Real Madrid, il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Sono serate queste che hanno una storia incredibile che parte nel 2020 quando è iniziata l’avventura in Champions League contro il Valencia, la fase finale in Portogallo, quello che ha vissuto Bergamo. Questa squadra ha vissuto il lockdown in maniera particolare. C’è tanto da raccontare di come l’Atalanta è arrivata a questa partita. C’è tanta emozione perchè poi non avere il nostro pubblico ci pesa. Sappiamo di avere una grande responsabilità per dare una gioia ad una città che ha sofferto tanto”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pochi minuti prima del match contro il Real Madrid, ilttore generale dell’Atalanta, Umbertoha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Sono serate queste che hanno una storia incredibile che parte nel 2020 quando è iniziata l’avventura in Champions League contro il Valencia, la fase finale in Portogallo, quello che ha vissuto Bergamo. Questa squadra ha vissuto il lockdown in maniera particolare. C’èda raccontare dil’Atalanta è arrivata a questa partita. C’è tanta emozione perchè poi non avere il nostro pubblico ci pesa. Sappiamo di avere una grande responsabilità per dare una gioia ad unache ha”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Diesira3 : @emanuelefelice2 @bardo_marino @CarloStagnaro @istbrunoleoni Quindi che liberalizzazione sarebbe? Privatizzazione e… - StocchiAntonio : Per Roma Caput Mundi sarebbe uno smacco ulteriore dopo #Alemanno #Marino e #Raggi avere sindaco come #Sgarbi assent… - Randolp38058019 : @Italiano___Vero @AlbertoBagnai poca, ma ovviamente potrei sbagliarmi. Non ho ancora idea di cosa abbiano in mente.… - jeegrobotz : RT @Linkiesta: La Repubblica di San Marino vaccinerà i suoi cittadini con il siero russo Sputnik. L'accordo con Roma prevedeva che per ogni… - stefanoalbini : @riotta @repubblica Ma fare come San Marino e comprare il vaccino russo non sarebbe utile? -