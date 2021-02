Mara Venier, ignobile fake news sul marito morto: lo sfogo della conduttrice e la reazione di Nicola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Incontrollabili e puntuali le fake news fanno il giro del web: vittima dell’ultima ignobile bufala Nicola Carraro, marito di Mara Venier. Settantanovenne milanese, l’ex produttore cinematografico ed ex editore era stato dato per morto nelle scorse ore. Con prontissima smentita della conduttrice che, tramite i propri profili social, si è fortunatamente affrettata a far sapere la verità. Leggi anche >> Domenica In, momento irripetibile tra Teo Mammucari e Mara Venier: i ricordi creano il caos Mara Venier, la bufala sulla morte del marito Nicola: la reazione della ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Incontrollabili e puntuali lefanno il giro del web: vittima dell’ultimabufalaCarraro,di. Settantanovenne milanese, l’ex produttore cinematografico ed ex editore era stato dato pernelle scorse ore. Con prontissima smentitache, tramite i propri profili social, si è fortunatamente affrettata a far sapere la verità. Leggi anche >> Domenica In, momento irripetibile tra Teo Mammucari e: i ricordi creano il caos, la bufala sulla morte del: la...

