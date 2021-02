Mara Venier furiosa per la fake news sul marito Nicola Carraro: “Che ca**o scrivete? Vergognatevi!” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È una Mara Venier furiosa quella che nelle scorse ore si è scatenata sul suo profilo Instagram ufficiale. La nota conduttrice ha ripreso il titolo di una testata che riportava la falsa morte del marito Nicola Carraro. Una fake news che ha scatenato le ire della moglie Mara, che non ha lesinato insulti e frasi al veleno, tornando sul tema anche con alcune storie in cui rimarca tutta la sua rabbia. fake news sul marito morto: Mara Venier si scatena Toccatele (quasi) tutto, ma non il suo Nicola Carraro: Mara Venier infatti si è decisamente arrabbiata dopo che un sito web ha ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È unaquella che nelle scorse ore si è scatenata sul suo profilo Instagram ufficiale. La nota conduttrice ha ripreso il titolo di una testata che riportava la falsa morte del. Unache ha scatenato le ire della moglie, che non ha lesinato insulti e frasi al veleno, tornando sul tema anche con alcune storie in cui rimarca tutta la sua rabbia.sulmorto:si scatena Toccatele (quasi) tutto, ma non il suoinfatti si è decisamente arrabbiata dopo che un sito web ha ...

