Mara Venier e la fake news sulla morte di Nicola: “Un suo amico si è sentito male” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mara Venier ha scelto lo studio de La vita in diretta per commentare i fatti che sono accaduti nelle ultime ore e che hanno turbato non poco, la sua famiglia. Vi abbiamo parlato del portale che ha pensato bene di lanciare una fake news, ripresa poi successivamente anche da altri siti, che raccontava della morte di Nicola Carraro, il marito della conduttrice. Notizia non vera che però è circolata in rete e che è arrivata anche a parenti e amici della coppia. Mara in collegamento con La vita in diretta, spiega al suo amico Alberto Matano che quanto è successo non è stato affatto piacevole. La conduttrice infatti ha iniziato a ricevere telefonate a tarda notte, le si chiedeva se andasse tutto bene. Lei stranita, non sapendo nulla di quanto stesse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha scelto lo studio de La vita in diretta per commentare i fatti che sono accaduti nelle ultime ore e che hanno turbato non poco, la sua famiglia. Vi abbiamo parlato del portale che ha pensato bene di lanciare una, ripresa poi successivamente anche da altri siti, che raccontava delladiCarraro, il marito della conduttrice. Notizia non vera che però è circolata in rete e che è arrivata anche a parenti e amici della coppia.in collegamento con La vita in diretta, spiega al suoAlberto Matano che quanto è successo non è stato affatto piacevole. La conduttrice infatti ha iniziato a ricevere telefonate a tarda notte, le si chiedeva se andasse tutto bene. Lei stranita, non sapendo nulla di quanto stesse ...

Unf_Tweet : - ilnidodelfalco1 : RT @M49liberorso: Pronta una rivoluzione, Barbara d’Urso guiderà sia Lega che Pd, Mara Venier a Fratelli d’Italia, Antonella Clerici ai Cin… - andreapalazzo2 : RT @vitaindiretta: Mara Venier e la bufala sul marito morto: “È stata una giornata terribile per me e per Nicola” #LaVitaInDiretta https://… - PasqualeMarro : Mara Venier furiosa: “Vergognatevi! Siete delle mer**e!” - marcoluci1 : RT @vitaindiretta: Mara Venier e la bufala sul marito morto: “È stata una giornata terribile per me e per Nicola” #LaVitaInDiretta https://… -