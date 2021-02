Mappamondi | la rassegna di teatro per le nuove generazioni

Ultime Notizie dalla rete : Mappamondi rassegna

La Nazione

" è lateatrale rivolta a giovani e giovanissimi promossa da RETE TETATRALE ARETINA che va avanti ormai da dieci anni. Quest'anno, nonostante le difficoltà del momento presente e le ...... dai lumi degli Etruschi ai bagliori di Pompei"; lache si aprirà al Maec, Museo dell'...il Maec realizzerà uno speciale allestimento al fine di celebrarne la presenza nella sala deiUn modo per presentare alle scuole aretine un programma ricco nei linguaggi e nei contenuti e che si può svolgere in tutta sicurezza rispettando le norme anti contagio ...“Il mio teatro è una città 2021”. Esperienze di teatro e cittadinanza in Italia e in Europa: “In the empty space – Nello spazio vuoto”. Sabato 27 febbraio 2021, in diretta Facebook dal Teatro di Sori ...