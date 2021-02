Manchester United | scelto l’ex Milan come erede di Cavani

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilsi prepara per la prossima sessione di calciomercato e avrebbe giàpossibilediIlguarda avanti e deve sondare il terreno in caso di mancato rinnovo di Edinson: l’attaccante uruguaiano potrebbe dire addio in estate e i Red Devils hanno già il nome del sostituto.riportato dal The Sun, il nome forte sarebbe quello di Andrè Silva, exed ora protagonista con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Leggi su Calcionews24.com

BombeDiVlad : ????#ManchesterUnited, #Solskjaer: “Seguo sempre #Haaland” ??Le parole del tecnico #LBDV #LeBombeDiVlad… - Odds_Watch : Manchester United - Vodafone #MUFC - sportli26181512 : Manchester United: un portiere verso l'addio: Secondo Sky Sports UK il portiere Dean Henderson...… - TheoGroz : I miei compagni andarono ad Atene 5 giorni, ma io non andai perché preferii andare a vedere Milan-Manchester United… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

TUTTO mercato WEB

Ilsi prepara per la prossima sessione di calciomercato e avrebbe già scelto l'ex Milan come possibile erede di ...Commenta per primo Ole Gunnar Solskjaer , allenatore del, ha parlato in conferenza stampa verso la sfida di Europa League contro la Real Sociedad e si è espresso così su Haaland : 'Quando hai allenato giocatori giovani da tecnico, li segui ...Commenta per primo Secondo Sky Sports UK il portiere Dean Henderson sta pensando di lasciare il Manchester United per trovare più spazio in campo. Su di lui si registra già l’interesse di Tottenham e ...– Juan Musso dovrebbe essere il portiere della Roma dalla prossima stagione, dalla Spagna sembrano sicuri. Il 26enne andrebbe a prendere il posto di Pau Lopez, che sino ad ora non sembra aver convinto ...