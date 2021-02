Manchester City, Guardiola: “Noi favoriti? No, dobbiamo essere più cinici” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Abbiamo controllato la partita e abbiamo concesso una sola chance nel finale. Purtroppo non siamo stati abbastanza cinici in attacco, soprattutto quando eravamo uno contro uno contro il portiere. dobbiamo migliorare in questo”. Così l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ai microfoni di BT Sport dopo la vittoria 2-0 contro il Borussia Moenchengladbach nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Bernardo Silva è stato il migliore in campo alla Puskas Arena e Guardiola elogia il suo giocatore. “Abbiamo bisogno di trequartisti per attaccare l’area e lui l’ha fatto – aggiunge Guardiola -. Deve migliorare e correre dei rischi in alcune posizioni, ma è molto intelligente e ci dà qualcosa di speciale”. Infine, una risposta sul Manchester ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Abbiamo controllato la partita e abbiamo concesso una sola chance nel finale. Purtroppo non siamo stati abbastanzain attacco, soprattutto quando eravamo uno contro uno contro il portiere.migliorare in questo”. Così l’allenatore delPepai microfoni di BT Sport dopo la vittoria 2-0 contro il Borussia Moenchengladbach nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Bernardo Silva è stato il migliore in campo alla Puskas Arena eelogia il suo giocatore. “Abbiamo bisogno di trequartisti per attaccare l’area e lui l’ha fatto – aggiunge-. Deve migliorare e correre dei rischi in alcune posizioni, ma è molto intelligente e ci dà qualcosa di speciale”. Infine, una risposta sul...

SkySport : ???'GLADBACH-MAN CITY 0-2 Risultato finale ? ? #Silva (29’) ? #Jesus (65’) ? ? - TizianoMulier10 : RT @alexfrosio: Io ho una venerazione per Pep, ma che calcio sta giocando il Manchester City in questo periodo? #BMGMCI #UCL - Kndunited : Te odio manchester city - MasterblogBo : BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Basta un gol per tempo al Manchester City per sbarazzarsi del Borussia Moenchengl… - alexfrosio : Capello, Costacurta e @PaoloCond parlano di Ruben Dias e della fase difensiva del City. Mi permetto di postare quel… -