Mamma suicida col figlio in braccio si era licenziata per lui, lo ha salvato con l’ultimo abbraccio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) . La 31enne morta gettarsi giù dal ponte sul fiume Piave, a Vidor, nel Trevigiano. lavorava come contabile amministrativa in una ditta della zona m si era licenziata. Quel bimbo era stata una gioia per lei è il marito ma nemmeno questo ha evitato che col tempo quel male oscuro crescesse dentro di lei fino a impossessarsi della sua testa. Non si sa cosa sia scattato nella sua testa quando ha deciso di gettarsi giù dal ponte sul fiume Piave, a Vidor, nel Trevigiano, con in braccio il figlioletto di un anno e mezzo ma tutti i soccorritori sono d’accordo nel ritenere che la donna, forse in un ultimo istintivo gesto di protezione materna, è riuscita ad abbracciare forte il figlio proteggendolo così nella caduta col suo stesso corpo e salvandolo dalla sua stessa scelta. Del resto Margherita Bandiera, prima di percorrere ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) . La 31enne morta gettarsi giù dal ponte sul fiume Piave, a Vidor, nel Trevigiano. lavorava come contabile amministrativa in una ditta della zona m si era. Quel bimbo era stata una gioia per lei è il marito ma nemmeno questo ha evitato che col tempo quel male oscuro crescesse dentro di lei fino a impossessarsi della sua testa. Non si sa cosa sia scattato nella sua testa quando ha deciso di gettarsi giù dal ponte sul fiume Piave, a Vidor, nel Trevigiano, con inilletto di un anno e mezzo ma tutti i soccorritori sono d’accordo nel ritenere che la donna, forse in un ultimo istintivo gesto di protezione materna, è riuscita ad abbracciare forte ilproteggendolo così nella caduta col suo stesso corpo e salvandolo dalla sua stessa scelta. Del resto Margherita Bandiera, prima di percorrere ...

