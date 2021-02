Malattie rare, da Takeda impegno a tutto campo per il paziente (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Le Malattie rare, alle quali è dedicata il 28 febbraio la Giornata mondiale, sono patologie spesso trascurate, ma rappresentano un'emergenza sanitaria socialmente rilevante. Malattie che pongono al Sistema sanitario e alle aziende farmaceutiche che se ne occupano sfide particolari nella gestione dei pazienti e della ricerca farmacologica. In quest'area terapeutica Takeda è impegnata in prima linea, grazie anche alla collaborazione con l'intera comunità delle Malattie rare, come recentemente riconosciuto con l''Eurordis black pearl award' per il patient engagement. "La pandemia - afferma Rita Cataldo, Amministratore Delegato Takeda Italia - ha ridotto drasticamente i ricoveri, le visite e gli esami diagnostici, una situazione che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Le, alle quali è dedicata il 28 febbraio la Giornata mondiale, sono patologie spesso trascurate, ma rappresentano un'emergenza sanitaria socialmente rilevante.che pongono al Sistema sanitario e alle aziende farmaceutiche che se ne occupano sfide particolari nella gestione dei pazienti e della ricerca farmacologica. In quest'area terapeuticaè impegnata in prima linea, grazie anche alla collaborazione con l'intera comunità delle, come recentemente riconosciuto con l''Eurordis black pearl award' per il patient engagement. "La pandemia - afferma Rita Cataldo, Amministratore DelegatoItalia - ha ridotto drasticamente i ricoveri, le visite e gli esami diagnostici, una situazione che ...

TV7Benevento : Malattie rare, da Takeda impegno a tutto campo per il paziente... - OrphanetIT : RT @bambinogesu: Malattie rare: identificati 4 nuovi geni malattia. Una scoperta dei ricercatori dell'Ospedale che permette di dare un nome… - lifestyleblogit : Malattie rare, da Takeda impegno a tutto campo per il paziente - - lifestyleblogit : Malattie rare, da Takeda impegno a tutto campo per il paziente - - bambinogesu : Malattie rare: identificati 4 nuovi geni malattia. Una scoperta dei ricercatori dell'Ospedale che permette di dare… -