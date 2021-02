Made in Italy: l'outdoor di Talenti chiude 2020 con +26% fatturato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Labitalia) - Nonostante la complicata situazione dovuta alla pandemia che ha colpito tutto il tessuto sociale ed economico del pianeta, Talenti, brand affermato nel settore dell'arredamento outdoor d'alta gamma e non solo, va in controtendenza registrando un +26% del fatturato rispetto a 12 mesi fa e attestandosi a quota 19,6 milioni di euro. Un risultato che conferma la tendenza di questi ultimi anni dove il marchio della famiglia Cameli ha praticamente raddoppiato il proprio giro d'affari senza rinunciare ad importanti investimenti. Da un lato, ha proseguito la faraonica opera di completamento del nuovo e avveniristico Head Quarter di Amelia (Umbria) che è già operativo e che, nei prossimi mesi, se la situazione lo permetterà, sarà protagonista di un'inaugurazione. Oltre 80.000 mila mq di superficie, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Labitalia) - Nonostante la complicata situazione dovuta alla pandemia che ha colpito tutto il tessuto sociale ed economico del pianeta,, brand affermato nel settore dell'arredamentod'alta gamma e non solo, va in controtendenza registrando undelrispetto a 12 mesi fa e attestandosi a quota 19,6 milioni di euro. Un risultato che conferma la tendenza di questi ultimi anni dove il marchio della famiglia Cameli ha praticamente raddoppiato il proprio giro d'affari senza rinunciare ad importanti investimenti. Da un lato, ha proseguito la faraonica opera di completamento del nuovo e avveniristico Head Quarter di Amelia (Umbria) che è già operativo e che, nei prossimi mesi, se la situazione lo permetterà, sarà protagonista di un'inaugurazione. Oltre 80.000 mila mq di superficie, ...

