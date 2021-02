MacBook Pro da 14? e 16? | a bordo porta HDMI e slot SD

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) I nuoviPro da 14? e 16? pollici saranno disponibili nella seconda metà dell’anno e saranno equipaggiati conSD Torniamo a parlare diPro, questa volta con delle succose novità arrivate da Ming-Chi Kuo, analista della TF Securities. Le novità che ormai tutti i fan della Mela si aspettano per i prossimiPro le conosciamo bene: cornici sottili, schermi migliori sotto il punto di vista del contrasto, ritorno del connettore di ricarica MegSafe e così via. Non è tutto però, perché la multinazionale di Cupertino è pronta anche ad inserire unae unoper schede microSD. Chi lo avrebbe mai immaginato che proprio l’azienda che per prima le aveva rimosse, sarebbe stata anche la prima a ...

Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo , mentre qui trovate la recensione di MacBook Pro 13 M1. I nuovi MacBook Pro da 14" e 16" pollici saranno disponibili nella seconda metà dell'anno e saranno equipaggiati con porta HDMI e slot SD. È stato pubblicato in rete un inedito leak riguardante il probabile design degli iMac di Apple attesi per il 2021 ...