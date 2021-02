"Ma hai scritto l'opposto". L'Eredità, mai accaduto prima: Insinna sconcertato, la campionessa ha sbagliato quiz? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La nuova campionessa dell'Eredità ha sbagliato quiz? Se lo chiedono in molti sui social subito dopo aver assistito alla Ghigliottina più folle nella storia del preserale di Rai1. Flavio Insinna assiste incredulo alla performance di Raffaella, che dopo aver eliminato al Triello il campione Guglielmo arriva dritta filata all'ultima prova, valida per aggiudicarsi un montepremi non trascurabile di 52.500 euro. Ma qui, con le famose cinque parole-indizio, succede un fatto senza precedenti. Le 5 parole per indovinare la chiave sono "entrare", "auguri", "pagamento", "netto" e "accademico". Raffaella scrive la parola sul cartoncino, e appena vede la risposta Insinna sbianca: "Hai scritto il contrario". Quella corretta, infatti, non era "anticipo" ma "ritardo". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La nuovadell'ha? Se lo chiedono in molti sui social subito dopo aver assistito alla Ghigliottina più folle nella storia del preserale di Rai1. Flavioassiste incredulo alla performance di Raffaella, che dopo aver eliminato al Triello il campione Guglielmo arriva dritta filata all'ultima prova, valida per aggiudicarsi un montepremi non trascurabile di 52.500 euro. Ma qui, con le famose cinque parole-indizio, succede un fatto senza precedenti. Le 5 parole per indovinare la chiave sono "entrare", "auguri", "pagamento", "netto" e "accademico". Raffaella scrive la parola sul cartoncino, e appena vede la rispostasbianca: "Haiil contrario". Quella corretta, infatti, non era "anticipo" ma "ritardo". ...

