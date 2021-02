M5s, nascono i gruppi parlamentari dei dissidenti e prendono il simbolo di Italia dei Valori (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alla fine gli ex dell’M5s si son messi sotto la campana dell’Italia dei Valori. E la frittata è fatta. Al Senato infatti per costituire un nuovo gruppo parlamentare è necessario che si sia associati a un simbolo, uno di quelli che è stato presentato nel momento delle candidature. E chi ha dato il suo ok? Il partito di Di Pietro, il cui segretario ora è Ignazio Messina: “Sì, ho autorizzato l’utilizzo del simbolo di Idv al Senato in abbinamento a ‘L’Alternativa c’è'”. Si chiamano così infatti i due nuovi gruppi nati ieri al Parlamento. E ha continuato Messina: “Ho detto sì a questo matrimonio, convinto che l’opera abbia un grande respiro, che non guarda solo all’oggi, alla salvaguardia di un posto per finire la legislatura, ma ha una prospettiva politica precisa, quella del Futuro del Paese”. Scrive Il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alla fine gli ex dell’M5s si son messi sotto la campana dell’dei. E la frittata è fatta. Al Senato infatti per costituire un nuovo gruppo parlamentare è necessario che si sia associati a un, uno di quelli che è stato presentato nel momento delle candidature. E chi ha dato il suo ok? Il partito di Di Pietro, il cui segretario ora è Ignazio Messina: “Sì, ho autorizzato l’utilizzo deldi Idv al Senato in abbinamento a ‘L’Alternativa c’è'”. Si chiamano così infatti i due nuovinati ieri al Parlamento. E ha continuato Messina: “Ho detto sì a questo matrimonio, convinto che l’opera abbia un grande respiro, che non guarda solo all’oggi, alla salvaguardia di un posto per finire la legislatura, ma ha una prospettiva politica precisa, quella del Futuro del Paese”. Scrive Il ...

