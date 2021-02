M5S | il tribunale di Cagliari | “Non c’è più rappresentante legale | si nomini curatore speciale”

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) M5S news, dopo gli abbandoni, la rinuncia al capo politico e il caos nell’attesa della nomina di un nuovo “direttorio”, ci mancavano solo le beghe legali. Tempi duri per il Movimento, che sta affrontando la transizione più difficile della sua recente storia. Il Movimento 5 Stelle in questo momento “è privo di un”. Lo attesta ilcivile di, a seguito del ricorso presentato dalla consigliera regionale sarda Carla Cuccu, espulsa dal M5S (foto qui sotto, ndr). Un provvedimento – quello delisolano – che potrebbe avere ripercussioni anche sulla battaglia giudiziaria intentata dai senatori estromessi dal gruppo parlamentare 5 Stelle di Palazzo Madama per non aver votato la fiducia al governo Draghi, espulsione che si fonda sulla pretesa esistenza di un ...