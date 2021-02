M5s, Bonafede: “Il futuro del Movimento si intreccia con quello di Giuseppe Conte” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Conte? Non aveva bisogno di sponsor. Secondo me il futuro del Movimento, che deve rifondarsi, è un futuro che deve intrecciarsi con il futuro di Conte. Dobbiamo guardare avanti e nel futuro deve esserci Conte“. Sono le parole dell’ex ministro alla Giustizia, Alfonso Bonafede, in merito al ruolo di Giuseppe Conte. “È un momento da cui dobbiamo uscire rinnovandoci. In questo frangente abbiamo due temi: legalità e transizione green”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “? Non aveva bisogno di sponsor. Secondo me ildel, che deve rifondarsi, è unche deversi con ildi. Dobbiamo guardare avanti e neldeve esserci“. Sono le parole dell’ex ministro alla Giustizia, Alfonso, in merito al ruolo di. “È un momento da cui dobbiamo uscire rinnovandoci. In questo frangente abbiamo due temi: legalità e transizione green”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : M5s, Bonafede: “Serve un gruppo compatto per incidere in Parlamento e difendere il lavoro fatto” - fattoquotidiano : ALFONSO BONAFEDE “Rifondare il M5S con Conte e difendere il patto giallorosa” [L'INTERVISTA] @lucadecarolis… - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA DI OGGI Bonafede al 'Fatto': 'Rifondare il M5S con Conte. Draghi, fiducia non in bianco' [LEGGI… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: “Io penso che il #M5S vada rifondato, ossia che debba essere completamente riorganizzato” e “sono assolutamente d’accord… - afgianas : RT @laura_ceruti: Ma il Pd che vota con il M5s a favore della riforma giustizialista Bonafede? Ma da quando il Pd è diventato giustizialis… -