L’Unione europea guarda con preoccupazione la crisi parlamentare in Georgia

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Lapolitica in cui versa laritutto lo spettro politico: governo, parlamento, partito di maggioranza, partito di opposizione sono tutti in forte difficoltà. Come è potuto succedere tutto questo, e che ne è della stabilità democratica della? In principio fu l’affare Gavrilov: l’episodio che vide coinvolto un deputato russo al parlamentono ha innescato una serie di eventi nefasti. Da allora i voli con la Russia sono interrotti, i rapporti fra i due paesi ancora più tesi del passato. Oltre agli effetti in politica estera l’episodio ha esacerbato l’animosità fra Sognono e Movimento Nazionale Unito, una polarizzazione su posizioni antagoniste che è il tallone di Achille del ...